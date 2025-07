Consternación en Quito por la muerte de Zavae Isaac Noboa, joven hallado sin vida en Guápulo

Zavae Isaac Noboa, joven que estaba reportado como desaparecido desde el viernes 25 de julio, fue hallado sin vida en la zona de Guápulo, en Quito, este domingo 27 de julio del 2025.

Zavae, según sus familiares, había salido a un club en el sector de La Floresta. Durante la madrugada, se comunicó con su madre para avisarle que ya regresaba a casa. Sin embargo, nunca llegó.

Desde entonces, comenzó una intensa búsqueda impulsada por sus seres queridos y amigos a través de redes sociales. Finalmente, el cuerpo del joven fue hallado. La Policía abrió una investigación para determinar las causas de la muerte.

En siete años, Ecuador pasó a tener ocho veces más desaparecidos

En medio del dolor, los padres del joven compartieron mensajes en redes sociales y confirmaron la muerte de Zavae Isaac Noboa. Su madre escribió:

“Quiero agradecer a todas las personas por compartir, por ayudarme en la búsqueda de mi hijo, me llena el corazón saber que tanta gente lo ha querido. Hoy me arrancan las entrañas. Mi hijo ya no está en este mundo y solo me queda la esperanza de pensar que mi Dios lo acogerá y un día volveré a escuchar su voz, diciendo ‘mamita te amo, eres la mujer más hermosa’”.

Su padre también envió el siguiente mensaje: “Con un dolor que no se puede poner en palabras comparto que mi hijo ya descansa en paz. Son momentos indescriptiblemente duros para mí y mi familia.”