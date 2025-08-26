Pabel Muñoz informó que el Municipio de Quito tiene 36 procesos paralizados en Sercop

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que hay 36 procesos de contratación pública que no avanzan.

El Municipio de Quito tiene problemas con 36 procesos de contratación que no avanzan pronto en el Servicio Nacional de Contratación Pública. Así lo informó el alcalde de la capital, Pabel Muñoz. Esto afecta en la ejecución presupuestaria de este año y hay apuros con obras pendientes.

A este problema administrativo también se sumó la falta de asfalto por los problemas en la refinería y eso también ha provocado un retraso en la ejecución de las obras viales que están en marcha y que llevan retrasos.

"Los procesos suspendidos impactan áreas clave como: educación, salud, cultura, movilidad y ambiente, afectando a miles de ciudadanos, artistas, trabajadores y niños que dependen de estos servicios", manifestó el Alcalde.

Hay diferentes áreas afectadas por el problema. En seguridad, por ejemplo, se tiene previsto realizar la compra de vehículos y equipos tecnológicos y eso quedó en pausa, mientras que en ambiente se detuvo la adquisición de equipos para la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire.

En el área de educación hay problemas con la alimentación escolar que afectaría a más de 1 600 niñas y niños. En cultura, cinco proyectos como festivales y encuentros comunitarios que incidiría en las labores de 500 artistas.