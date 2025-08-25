Intervienen 89 escuelas con señalización y seguridad vial previo al inicio de clases en Quito

Municipio de Quito ejecuta obras de señalización y seguridad vial previo al regreso a clases

El Plan Regreso Seguro a Clases 2025 del Municipio de Quito arrancó con la intervención de 89 colegios con nuevas señales y seguridad vial, a través de la empresa de Obras Públicas.

El cabildo señaló que cada institución recibe en promedio 350 m² de señalización horizontal y 4 señales verticales, además del mantenimiento de cruces peatonales, reductores de velocidad y pictogramas escolares.

“Antes los carros pasaban rápido y daba miedo soltarle la mano a mi hijo. Hoy, hay nuevas señales, cruzamos con más tranquilidad. Se siente que alguien pensó en nosotros”, cuenta María Fernanda, madre de familia de la unidad educativa Liceo San Agustín.

Con una velocidad máxima de 20 km/h en zonas escolares, la prioridad es clara: la vida de los niños siempre primero. Cada cruce protegido, cada señal nueva y cada familia tranquila reflejan que Quito continúa construyendo una ciudad más inclusiva.

Este esfuerzo es un trabajo en equipo entre la comunidad educativa, las familias y el Municipio, aseguró el cabildo en un comunicado.

“Cuidar a nuestros niños y jóvenes es cuidar a Quito. La seguridad escolar es el primer paso para construir una ciudad justa y humana”, enfatiza el equipo municipal.