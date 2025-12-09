Quito: 6 403 de botellas con 'canelazo' fueron decomisadas durante las fiestas de la capital

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) de Quito informó que durante las fiestas de la capital se realizaron operativos en distintos puntos de la urbe. Durante los operativos de retiró a 3 755 libadores de calles, plazas y alrededores de eventos masivos.

También se retuvo 6 403 botellas de licor, en su mayoría 'canelazos' preparado con alcohol sin registro sanitario. De igual manera en los controles realizados se retiró 1 520 cigarrillos sin registro sanitario, comercializados de forma irregular y presumiblemente de contrabando.

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, recordó que los controles también se enfocaron en reducir otros factores de riesgo para la salud.

Para esta jornada de tres días, se desplegó a 150 funcionarios de la AMC en zonas focalizadas como el bulevar de las Naciones Unidas, la avenida de Los Shyris, los alrededores de las universidades, entre otros sectores.

El control al comercio autónomo fue otro eje de trabajo. Según el Municipio se verificó a 1 034 comerciantes autónomos para constatar el cumplimiento de la normativa y ordenar la actividad en las calles y espacios autorizados para la venta.

Estos resultados refuerzan el mensaje de que la ciudad puede celebrar sus fiestas, pero sin poner en riesgo la seguridad, la salud ni la convivencia pacífica de las y los vecinos. La AMC continuará con los operativos para que Quito disfrute Navidad y Fin de Año con orden y control.