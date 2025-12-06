Una chiva se incendia en el norte de Quito en medio de las fiestas y sus ocupantes fueron evacuados

Una chiva se incendió en el norte de Quito. Según el reporte policial, el hecho se registró a las 00:53 de este sábado 6 de diciembre en la avenida Amazonas. Durante un patrullaje policial se observó humo proveniente de la parte posterior de una chiva turística. Esta si contaba con permiso de la Agencia Metropolitana de Tránsito para operar en el Distrito Metropolitano de Quito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que el incendio del camión tipo chiva fue controlado por el propietario utilizando un extintor de polvo químico seco.

De acuerdo al informe policial, el hecho no ocurrió por un siniestro de tránsito. Según las primeras investigaciones hubo un mal manejo operativo por parte de los responsables de la chiva. Se presume que hubo un mal manejo al momento de colocar combustible en el generador.

El fuego en la chiva pudo ser controlado a tiempo. La intervención policial ayudó en la evacuación de los pasajeros que estaban en la unidad. No se reportaron heridos. Al momento de la verificación de los documentos

Este incidente ocurrió horas después que otra chiva se volcó en el norte de Quito la noche del jueves 4 de noviembre del 2025 y que operaba sin permisos de funcionamiento, confirmó la AMT.

El percance ocurrió en el sector de las Naciones Unidas, en el hipercentro de la capital, en donde se concentraron estos vehículos a propósito de las Fiestas de Quito. Washington Martínez, director de la AMT, confirmó que el vehículo no se sometió al proceso de control previo para recibir el permiso de funcionamiento. Además, indicó que el conductor fue detenido tras el siniestro.