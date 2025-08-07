¿Por qué razón sobrevuelan helicópteros militares en el cielo de Quito este jueves 7 de agosto?

El sobrevuelo de helicópteros militares en el cielo de Quito captó la atención de los habitantes de la capital

Helicópteros militares han surcado el cielo de Quito desde el miércoles 6 hasta el jueves 7 de agosto del 2025. Este movimiento aéreo llamó la atención de la ciudadanía.

Al menos cinco helicópteros de tipo militar sobrevolaron la capital. Hubo aeronaves que incluso ondeaban una gran bandera del Ecuador.

“Buenos días, hay helicópteros sobrevolando Quito, ¿qué pasa?”, escribió Miriam, usuaria de la red social X, mientras que otra persona preguntó: “¿Saben el motivo del sobrevuelo de cinco helicópteros por el norte de Quito?”.

Otra persona en redes consultó: "¿Alguien sabe por qué hay helicópteros sobrevolando el cielo de Quito con la bandera de Ecuador?. La usuaria de X Verónica Larrea también comentó “Veo volar seis helicópteros de manera simultánea sobre Quito; ¿qué será?”.

La razón por la que sobrevuelan las aeronaves militares es para realizar repasos para la ceremonia castrense por el Primer Grito de Independencia.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) realizará una ceremonia militar, el viernes 8 de agosto del 2025, en la Escuela Militar de Parcayacu en Quito, para conmemorar esa fecha histórica.

El 10 de agosto de 1809 es la fecha en la que se destituyó al entonces presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel Urriés Conde Ruiz de Castilla, hecho considerado el inicio del proceso independentista en el país.