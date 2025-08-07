Cierres, acceso a moradores...; así será la movilidad en Quito por el festival de mapping

El Municipio de Quito tiene previsto que miles de personas acudan al festival de mapping del 2025.

Como parte de la conmemoración de los 216 años del Primer Grito de Independencia, en las calles de la capital se realizará el festival de mapping 'Quito Luz de América'.

El festival de luces se realizará durante tres días: el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto del 2025, de 19:00 a 23:00, en la Iglesia de San Francisco, Iglesia de Santo Domingo, Teatro Sucre, Iglesia de la Basílica, Parque La Alameda y Boulevard De los Shyris.

Además, en este evento se incluyen ferias comerciales en la Plaza Hermano Miguel y el bulevar de la 24 de Mayo, y activaciones lumínicas en los exteriores de la estación Carolina del Metro de Quito y en el Jardín Botánico.

Por este festival, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutará un operativo de movilidad con cierres viales. Además, se desplegarán 130 agentes de tránsito para el control vial.

Cierres viales por el festival de mapping

Según la AMT, a partir de las 17:00 del viernes 8 de agosto del 2025 se implementarán cierres viales en el Centro Histórico y sectores aledaños.

Entre las calles restringidas se incluyen: Matovelle, Venezuela, García Moreno, Benalcázar, Cuenca, Imbabura, Bolívar, Loja, Rocafuerte, Montúfar, así como las avenidas Maldonado, Pichincha y Mariscal Sucre.

Además, se activarán cierres viales emergentes en la avenida 10 de Agosto y vías cercanas. Todo depende de la afluencia peatonal.

Transporte público

El Trolebús operará de la siguiente manera: la circulación en sentido sur–norte será desde la estación Quitumbe hasta La Recoleta. Habrá un desvío en la calle De la Exposición.

Mientras que en sentido norte–sur, la circulación será desde la estación El Labrador hasta El Ejido. Habrá un desvío en la calle Río de Janeiro.

El Corredor Central Norte tendrá desvíos en la av. 10 de Agosto, av. Pichincha, av. Gran Colombia y av. América.

Por otro lado, el Metro de Quito, Trolebús y Ecovía ampliarán sus horarios de operaciones hasta las 00:00, del viernes 8 al domingo 10 de agosto, para garantizar el servicio de transporte a quienes acudan al Festival de Mapping ‘Quito, Luz de América’.

¿Cómo será el acceso a residentes?

Según el Municipio de Quito se permitirá el ingreso de moradores del Centro Histórico con la presentación de planilla de servicio básico.

En cambio, los turistas que están alojados en hoteles dentro del Centro Histórico de la ciudad deberán mostrar su reserva de hospedaje.