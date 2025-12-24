Suspendido el Pico y Placa en Quito este miércoles 24 de diciembre; ¿qué pasa el 31?

El Municipio de Quito anunció la suspensión del Pico y Placa este miércoles 24 de diciembre del 2025. La medida de suspensión se aplicará para el horario de la tarde que rige desde las 16:00 hasta las 20:00. El objetivo es dar facilidades de movilidad para las cenas familiares.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) adelantó que tampoco el jueves 25 de diciembre regirá la medida de restricción vehicular. Sin embargo, la entidad manifestó que realizará controles de tránsito en Nochebuena.

El viernes 26 de diciembre la restricción del Pico y Placa estará vigente y no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0. Los vehículos que deben acatar la medida son automóviles y motocicletas. Los que están exentos son vehículos eléctricos, oficiales y aquellos que pertenecen a adultos mayores y personas con discapacidad.

¿Qué pasará el 31 de diciembre?

Según el anuncio del Municipio de Quito, el próximo miércoles 31 de diciembre del 2025 tampoco habrá la medida del Pico y Placa. La medida busca dar facilidades de movilidad en esta fecha especial a los ciudadanos.

Con estas modficiaciones, el Pico y Placa, según la información provista por la AMT, queda de la siguiente forma en algunos de los días de estas semanas.

Miércoles 24 de diciembre: no aplica en horario vespertino

Jueves 25 de diciembre: no aplica

Viernes 26 de diciembre: restricción para autos con placas que terminan en 9 y 0

Miércoles 31 de diciembre: no aplica

Jueves 1 de enero: no aplica

Viernes 2 de enero: no aplica

Procedimiento y multa

De acuerdo a la normativa vigente en Quito, a los conductores que infrinjan la medida del Pico y Placa por primera vez se aplica una multa de 70,50 dólares, que es el 15% del Salario Básico Unificado (SBU). La segunda vez la sanción asciende a 117,50 dólares, es decir, el 25% del SBU. En adelante, para la tercera infracción o más, el infractor deberá pagar 235 dólares, lo que representa la mitad de un SBU.

Es importante tener en cuenta que, según el procedimiento, los vehículos que infrinjan la ley no puede ser retenidos por los agentes de tránsito, tras la aprobación de la ordenanza reformatoria a la medida que rige en la capital.

Es decir, que no deberán ser trasladado a un patio de retención vehicular. En su lugar, los infractores solo deberán pagar la multa correspondiente.