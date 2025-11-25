Así será la restricción de Pico y Placa este martes 25 de noviembre del 2025

La medida Pico y Placa en Quito se aplica para vehículos y motos

Este martes 25 de noviembre del 2025 no pueden circular los vehículos con placa terminada en dígitos 3 y 4. El horario de restricción es de 06:00 a 09:30, en la mañana, y en la tarde de 16:00 a 20:00.

La medida de restricción Pico y Placa rige en la zona urbana de Quito. El horario es dividido en dos jornadas para la mañana y la tarde.

Los vehículos que deben acatar la medida son automóviles y motocicletas. Los que están exentos son vehículos eléctricos, oficiales y aquellos que pertenecen a adultos mayores y personas con discapacidad.

Procedimiento y Multa

De acuerdo a la normativa vigente, a los conductores que infrinjan esta medida por primera vez se aplica una multa de 70,50 dólares, que es el 15% del Salario Básico Unificado (SBU). La segunda vez la sanción asciende a 117,50 dólares, es decir, el 25% del SBU. En adelante, para la tercera infracción o más, el infractor deberá pagar 235 dólares, lo que representa la mitad de un SBU.

Es importante tener en cuenta que, según el procedimiento, los vehículos que infrinjan la ley no puede ser retenidos por los agentes de tránsito, tras la aprobación de la ordenanza reformatoria a la medida que rige en la capital desde enero del 2025.

Es decir, que no deberán ser trasladado a un patio de retención vehicular. En su lugar, los infractores solo deberán pagar la multa correspondiente.