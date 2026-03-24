Operadores de transporte en Quito piden revisión de tarifas

Dirigentes de las operadoras de transporte de Quito, solicitan subsidio ante la crisis del sector.

Los operadores de transporte de servicio urbano en Quito piden a las autoridades que se revise la tarifa de los pasajes y se extiendan las compensaciones tras la eliminación del subsidio al diésel.

En rueda de prensa, el dirigente de los transportistas de Pichincha, Jorge Yánez, señaló que el servicio podría sostenerse máximo por 30 días más si el Gobierno no paga la compensación del diésel, que según el gremio se adeuda el mes de marzo.

Yánez dijo que actualmente la operación depende del flujo diario de caja, y que de haber una disminución de los ingresos podría generar afectaciones en el servicio.