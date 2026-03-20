¿Qué pasará con la tarifa del Sistema Integrado de Recaudo en Quito?

Desde el 1 de abril Quito unificará el sistema de recaudo para el transporte público metropolitano.

A partir del próximo 1 de abril, el sistema de transporte municipal de Quito operará con un nuevo esquema de pago electrónico. Se trata del Sistema Integrado de Recaudo, una modalidad que permitirá a los usuarios acceder al servicio mediante una tarjeta, agilizando el ingreso y reduciendo los tiempos de espera.

Este mecanismo estará habilitado en los principales corredores de transporte de la capital, incluyendo el Trolebús Quito, la Ecovía Quito y el Metro de Quito. La medida busca modernizar la movilidad urbana y facilitar la integración entre los distintos sistemas.

En cuanto a las tarifas, se mantienen los valores diferenciados para el Trolebús y la Ecovía. La tarifa general será de 0,35 dólares para usuarios entre 18 y 65 años, lo que permitirá utilizar tanto buses alimentadores como los corredores principales sin recargos adicionales dentro del sistema.

Por su parte, la tarifa reducida se fijó en 0,17 dólares y estará dirigida a niños, adolescentes y adultos mayores, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte a sectores prioritarios. En el caso de personas con discapacidad, se aplicará una tarifa preferencial de 0,10 dólares, en línea con las políticas de inclusión y accesibilidad.

Metro de Quito mantiene sus tarifas

En el Metro de Quito se mantendrán las tarifas vigentes desde su inauguración: 0,45 dólares la tarifa estándar, 0,22 la reducida y 0,10 la preferencial.

Como parte de este proceso, los usuarios podrán obtener la tarjeta electrónica en puntos habilitados como Labrador, Río Coca, Marín Central, El Recreo, Guamaní y Quitumbe. En estos lugares también se realizará la apertura de la denominada Cuenta Ciudad, sin costo para la población.

La implementación de este sistema forma parte de una estrategia integral para transformar la movilidad en la capital, que incluye la operación total del Metro, la incorporación de transporte eléctrico y el fortalecimiento de alternativas como la bicicleta pública.