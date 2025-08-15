Cuerpo de Agentes de Control de Quito realiza tours gratuitos por el Centro Histórico

Los Tours de verano por el Centro Histórico de Quito ofertan dos alternativas para conocer sitios emblemáticos..

El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito ofrece dos tours turísticos gratuitos para conocer el Centro Histórico de la capital. Son 30 agentes uniformados que son parte del proyecto y tienen la habilidad de hablar español, inglés y francés para guiar a turistas nacionales y extranjeros.

Hay dos recorridos disponibles que estarán activos como parte de las rutas de verano que se ofertan. "Van a encontrar tips de educación, vamos a contarle a la ciudadanía como nos pueden aportar al Cuerpo de Agentes por ejemplo en cuanto al cuidado", dice Carola Díaz, subinspectora de los agentes.

La primera ruta que se oferta se denomina 'Camino al Itchimbía' y se realiza desde las 09:00 hasta las 12:45. Es un recorrido que empieza en la Basílica y avanza hasta la zona del Itchmbía. El miércoles 20 y el 27 de agosto se tiene previsto realizar estos recorridos

La segunda ruta se denomina 'Bicentenario entre campanas y faroles'. Este inicia a las 17:20 y será hasta las 20:50. El viernes 15, 22 y 29 de agosto se realizará este recorrido para los interesados. Inicia desde la plazoleta Benalcázar y avanza por la calle La Ronda.

Cada recorrido tiene una capacidad para 60 personas y el recorrido contempla caminatas de más de 2 kilómetros. La principal recomendación es utilizar calzado cómodo por las distancias que se recorrerán.

Para inscribirse en los recorridos deberá ingresar a www.cacmq.gob.ec