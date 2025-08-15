Quito: 81 motos fueron retenidas en operativo realizado en varios puntos junto a policía y militares

El control del personal de los Agentes Metropolitanos de Tránsito y al detención de varias motos.

La Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) realizaron un operativo, priorizando el control de motocicletas que circulan con dos ocupantes.

Según el Municipio, el objetivo del despliegue del oprativo fue prevenir riesgos y mantener la presencia activa en las vías, principalmente en los sectores identificados como prioritarios por su incidencia de actividades ilícitas.

Los controles se realizaron en Rumiurco, El Ciclista, Solanda, La Carolina, Alpachaca y Tribuna del Sur, sectores priorizados por su nivel de incidencia.

Washington Martínez, director de la ATM, informó que en el operativo participaron cerca de 600 efectivos de la AMT. “Hemos desplegado ocho grúas para el traslado de motocicletas que incumplían la normativa. El objetivo es claro: controlar el espacio público, garantizar que la ciudadanía cumpla con las reglas y aportar a la seguridad del Distrito Metropolitano”, señaló.

La Secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, destacó que, además de los controles de tránsito, se realizaron verificaciones de documentación, control migratorio y revisión de armas blancas, armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización.