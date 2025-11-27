EN VIVO: Elección de la Reina de San Francisco de Quito desde el histórico Teatro Bolívar

La gala especial de la elección de Reina de San Francisco de Quito se desarrolla en el Teatro Bolívar, en el Centro Histórico de la capital. Comienza a las 20:00 y se transmite a través del canal Teleamazonas.

Diez hermosas candidatas compiten por la corona para la celebración de las fiestas de Quito. Ellas tienen entre 19 y 26 años, son solteras y no tienen relación hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con quienes han sido Reinas de Quito, de acuerdo con los requisitos de la organización.

Siga la transmisión a través de la señal de Teleamazonas y Teleamazonas.com