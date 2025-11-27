Este es el significado de la corona que usará la Reina de San Francisco de Quito 2025

La corona de la Reina de San Francisco de Quito tiene elementos que marcan la identidad quiteña

La nueva Reina de San Francisco de Quito se conocerá este jueves 27 de noviembre del 2025. 10 jóvenes con proyectos sociales aspiran llevarse la corona inspirada en "el corazón de la ciudad".

La realización de este símbolo fue encargada a la Joyería Sojo. "Es un símbolo del espíritu de esta ciudad que abraza su historia y mira al futuro con luz propia, con estas palabras se presentó a la corona.

ARTE GÓTICO Inspirada en la Basílica del Voto Nacional ubicada en el Centro Histórico de Quito.

Su diseño se asemeja a las cúpulas de esta emblemática iglesia.

Rosetón de 16 puntas Tiene un rosetón en el centro de la corona similar al que se encuentra en la Basílica.

Cada "ventana" está trabajada como pequeños vitrales.

Homenaje a la identidad Tiene cuatro elementos que rinden un homenaje a la identidad de la ciudad.

Oso de anteojos: Símbolo de la salud del medio ambiente

Flor de chuquiragua: resistencia

Volcán Pichincha: fuerza

Orquídea Maywa: delicadeza

Arquitectura gótica: elegancia