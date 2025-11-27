Este es el significado de la corona que usará la Reina de San Francisco de Quito 2025
10 jóvenes quiteñas son las aspirantes a llevarse la coronada de la Reina de San Francisco de Quito 2025 este 27 de noviembre.
La corona de la Reina de San Francisco de Quito tiene elementos que marcan la identidad quiteña
27 nov 2025 - 13:09
La nueva Reina de San Francisco de Quito se conocerá este jueves 27 de noviembre del 2025. 10 jóvenes con proyectos sociales aspiran llevarse la corona inspirada en "el corazón de la ciudad".
La realización de este símbolo fue encargada a la Joyería Sojo. "Es un símbolo del espíritu de esta ciudad que abraza su historia y mira al futuro con luz propia, con estas palabras se presentó a la corona.
ARTE GÓTICO
- Inspirada en la Basílica del Voto Nacional ubicada en el Centro Histórico de Quito.
- Su diseño se asemeja a las cúpulas de esta emblemática iglesia.
Rosetón de 16 puntas
- Tiene un rosetón en el centro de la corona similar al que se encuentra en la Basílica.
- Cada "ventana" está trabajada como pequeños vitrales.
Homenaje a la identidad
- Tiene cuatro elementos que rinden un homenaje a la identidad de la ciudad.
- Oso de anteojos: Símbolo de la salud del medio ambiente
- Flor de chuquiragua: resistencia
- Volcán Pichincha: fuerza
- Orquídea Maywa: delicadeza
- Arquitectura gótica: elegancia
Acentos en rubí y zafiro
- Evocan con orgullo la bandera quiteña
- El rubí, por intenso color rojo, está relacionado con la activación del chakra del corazón. Además se asocia con la vitalidad, pasión, atrae la abundancia y es considerada como una piedra de protección que también inspira a seguir los sueños y a alcanzar las metas.
- El zafiro es considerada una piedra preciosa sagrada y un amuleto de protección. Además se cree que es un símbolo de lealtad y un portal hacia la sabiduría divina.
