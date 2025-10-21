Alcalde de Cuenca convoca a una mesa de seguridad debido a incremento de muertes violentas

Un hombre falleció y dos personas resultaron heridas tras recibir 15 impactos de bala durante un ataque armado en el barrio Las Peñas, en el norte de Cuenca, la noche del lunes 20 de octubre del 2025.

Según testimonios ciudadanos, la víctima y sus colegas solían permanecer en el sitio en donde ocurrió el ataque. Hombres armados se movilizaban en un vehículo de alta gama color blanco cuando cometieron el ataque.

Pablo Inga, policía de Cuenca, indicó a los medios de comunicación, que la muerte violenta apunta al consumo de droga, por lo que investigan si en el sitio operan grupos delictivos.

El incremento de muertes violentas preocupan en la ciudad. La noche del pasado sábado en la zona de tolerancia, un adulto mayor murió como víctima colateral de un ajuste de cuentas.

Mientras que el domingo, un hombre recibió más de 30 puñaladas en el sector Tres Cruces, en Cajas. Por este caso hay una persona detenida. La policía investiga si hay relación entre las muertes.

Convocan mesa de seguridad

En los últimos 10 días, cinco personas han fallecido, lo que provoca zozobra por el incremento de violencia en la ciudad. Ante ello, el alcalde Cristian Zamora, convocó a una mesa de seguridad para definir acciones ante el incremento de asesinatos en Cuenca.

“En los últimos días se han generado asesinatos en seguidilla en la ciudad de una forma inusual y no vista anteriormente, lo cual es alarmante”, escribió el burgomaestre en su cuenta de X.

Por lo tanto, indicó que dispuso que se convoque al directorio Consejo de Seguridad Ciudadana para que la Policía Nacional y el Gobierno indiquen con precisión lo que está ocurriendo en la ciudad

“Es necesario que se indique con claridad a toda la estructura social de lo que he sido informado y se nos plantee las acciones que la policía tiene al respecto, adicional a que podamos apoyar como CSC como siempre hemos hecho”, dijo.