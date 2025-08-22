Vestimenta militar de Colombia fue hallada en campamento de minería ilegal de Ecuador

Soldados ecuatorianos hallaron campamentos de minería ilegal en las parroquias La Merced y Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, Imbabura, este viernes 22 de agosto del 2025.

El Ejército ecuatoriano desmanteló, este viernes 22 de agosto del 2025, campamentos de minería ilegal ubicados en la provincia de Imbabura. Durante esas operaciones se encontraron dos uniformes que pertenecen a las Fuerzas Militares de Colombia.

Las intervenciones se realizaron en los sectores Visera 1 y 2, El Triunfo, Mina Nueva, Mina Vieja y Mina El Olivo, ubicados en el cantón Urcuquí, en Imbabura.

Además de los dos uniformes militares colombianos, los soldados ecuatorianos hallaron y destruyeron 10 procesadoras, 11 piscinas de sedimentación, 10 puestos de observación con nidos de ametralladoras y decomisaron 1 531 sacos de material aurífero.

También encontraron tanques de gas, bombas de agua, explosivos, decenas de materiales que eran presuntamente utilizados para la actividad clandestina. Además, se hallaron 320 botellas de cerveza y 18 más de un aguardiente de origen colombiano.

"El golpe a estas estructuras ilícitas representó un impacto económico significativo, debilitando de forma contundente sus actividades ilegales", señalaron las Fuerzas Armadas de Ecuador en una publicación realizada en su cuenta de la red social X.

Las operaciones militares contra la minería ilegal se han intensificado en los últimos meses en Ecuador, especialmente después de que 11 soldados fueran asesinados el pasado 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo en la Amazonía.

Ese ataque contra los uniformados fue atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según investigaciones, los Comandos de la Frontera se asociaron con 'Los Lobos' para explotar enclaves de minería ilegal en el país, entre ellos el de Alto Punino, a unos 60 kilómetros en línea recta de la frontera con Colombia, donde se produjo la masacre de los militares.