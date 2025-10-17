Conmoción en Tungurahua por el hallazgo de tres cuerpos en una quebrada y por robos violentos

Criminalística de la Policía Nacional de Tungurahua trasladó tres cadáveres encontrados en la quebrada de Achupallal, en el caserío Cusúa, en Pelileo. Un cuerpo estaba en el río, otro en la quebrada y un tercero cerca a la vía. Todos presentaban heridas y dos de ellos se encontraban maniatados.

Fernando Mantilla, jefe de la Policía, confirmó que los tres hombres fueron asesinados y al momento de la intervención policial se confirmó que registraban huellas de bala en la cabeza. El oficial confirmó que los sujetos estaban amarrados las manos y tenían manchas de sangre en sus prendas de vestir.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Ambato. Las identidades de las víctimas aún no se conocen. La Policía maneja la hipótesis de que los cuerpos estuvieron en el lugar entre 10 y 12 horas. Dos indicios balísticos también se hallaron como parte de las evidencias.

Con estos tres asesinatos, el número de muertes violentas en Tungurahua llegan a 36 en lo que va de este año. En el 2024 también se reportó la presencia de cadávares en el mismo lugar.

Dos asaltos en un mismo día en Ambato

Un robo a un supermercado ubicado en la avenida Galo Vela, en el sector Picaihua, al sur de Ambato, y un asalto a una persona en un patio de carros fueron alertas que recibió el Sistema de Videovigilancia ECU911 el jueves 16 de octubre del 2025.

En el primer hecho, hombres armados golpearon a un guardia de seguridad y luego avanzaron a las bodegas del supermercado y se llevaron 44 000 dólares. En el otro caso, en cambio, el asalto a mano armada fue durante la compra de un vehículo. Una persona llevó más de 15 000 dólares en efectivo y ese dinero fue sustraído por un armado que irrumpió al lugar.