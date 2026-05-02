Dwayne Johnson 'La Roca' fue detenido en control policial por vidrios polarizados

‘La Roca’ es detenido por presuntamente tener sus vidrios del auto muy oscuros.

El actor Dwayne Johnson más conocido como "La Roca" protagonizó un momento inesperado tras ser detenido en un control policial en plena vía urbana, debido al uso de vidrios polarizados en su camioneta.

El detalle llamó la atención de los agentes de tránsito, quienes procedieron a realizar la verificación correspondiente como parte de un control rutinario.

Lejos de generar conflicto, Johnson mantuvo una actitud tranquila y respetuosa, cumpliendo con el procedimiento sin inconvenientes. El episodio generó curiosidad entre quienes se encontraban en el lugar y rápidamente se convirtió en tema de conversación, especialmente en redes sociales.

La situación evidenció el carácter cordial del actor, incluso frente a imprevistos, reforzando su imagen pública más allá de la pantalla.