Reimberg: 'Vamos a denuncia a jueces porque no están haciendo las cosas correctas'

El ministro del Interior, John Reimberg, participó en un operativo desplegado en Guayas el viernes 15 de agosto del 2025

El ministro del Interior, John Reimberg, advirtió el viernes 15 de agosto de 2025 que su Cartera de Estado emprenderá acciones legales contra jueces y fiscales que otorguen libertad a miembros de organizaciones delictivas.

Durante una rueda de prensa posterior al operativo Apolo 3.0, ejecutado en tres cantones de la provincia del Guayas, Reimberg cuestionó la actuación de jueces. "La Policía Nacional cumple su rol: allana, captura, presenta evidencias, y sin embargo, el sistema judicial los dejan libres".

"Yo creo que estamos a un nivel de que ellos no temen, me refiero a aquellos jueces que todavía no escarmientan lo que es dejan en libertad a estos delincuentes", dijo el Ministro del Interior. Por ejemplo, reclamó que una jueza dejó en libertad a 20 detenidos por tráfico de drogas.

"Emprenderemos acciones pertinentes con el Departamento Legal del Ministerio del Interior para irnos a tras de estos jueces y fiscales", dijo el titular de la Cartera de Estado tras un operativo en Guayas en el que hubo 18 allanamientos y 19 aprehendidos por narcotráfico, extorsión, porte ilegal de armas y otras actividades ilícitas.

"Vamos a denunciarlos (a los jueces) como Ministerio del Interior porque no están haciendo las cosas correctas. La Policía Nacional campura y un juez lo deja libre sin ningún problema, así que no lo vamos a permitir", dijo Reimberg.

Policía capturó a sospechosos de asesinato de agente en Machala

El Ministro también recordó que el jueves 14 de agosto alias 'Yorker' fue recapturado. Él había sido detenido en abril del 2025, pero fue puesto en libertad.

“Uno de los delincuentes capturados en operativos anteriores fue liberado y lo volvimos a encontrar en las calles. No vamos a permitir que jueces y fiscales sigan dejando en libertad a delincuentes capturados con evidencias. Vamos a denunciarlos con nombres y apellidos porque el país no puede seguir pagando las consecuencias de sus decisiones”, señaló.