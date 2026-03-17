Más de 100 detenidos en el segundo día de toque de queda en cuatro provincias de Ecuador

Cuatro provincias de Ecuador vivieron la segunda jornada de toque de queda. Este martes 17 de marzo de 2026 la Policía Nacional detalló que fueron 112 los detenidos durante el período de restricción.

El número de detenidos en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas es preliminar y podría aumentar en el día por la recopilación de información por parte de las autoridades.

No se ha detallado más información respecto a esta segunda jornada. Sin embargo, las autoridades ampliarán estos datos a lo largo de este martes.

En la víspera, el primer día de toque de queda en las cuatro provincias, fueron detenidas 253 personas, además una de interés penal relevante.