'Sus declaraciones son falsas'; Noboa responde a Gustavo Petro sobre bombardeos en Colombia

El presidente Daniel Noboa se pronunció en su cuenta de X sobre los bombardeos en la frontera con Colombia.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió a las acusaciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre bombardeos en la zona de frontera entre ambos países. "Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", escribió el mandatario en su cuenta de X este martes 17 de marzo del 2026.

Noboa aclaró que Ecuador sí realiza bombardeos en la frontera norte, pero aclaró que son en territorio ecuatoriano. También dijo que el país trabaja con cooperación internacional para combatir a grupos narcoterroristas

El mandatario precisó que "junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera".

Las declaraciones de Noboa ocurren horas después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, luego de que fuese hallada una bomba "tirada desde un avión" cerca de la frontera con ese país.

"Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", expresó el mandatario durante un consejo de ministros.

Más temprano, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó que Ecuador tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares en la zona de frontera.