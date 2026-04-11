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Seguridad

Familia acribillada en centro de sanación ancestral, en El Oro

Conmoción en El Oro por familia acribillada.

Cortesía

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

11 abr 2026 - 15:14

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La noche del 10 de abril de 2026, un hecho violento se registró en el cantón El Guabo, en El Oro

Varios sicarios abrieron fuego contra una pareja y su hijo en una vivienda que también funcionaba como centro de sanación ancestral.

Los sicarios dejaron mal herido a un menor

Aunque el menor no falleció al instante y fue llevado a una casa de salud, las graves heridas provocaron su muerte

Vecinos de la familia acribillada se acercaron al inmueble para, conmocionados, presenciar lo sucedido. 

De acuerdo con la información policial, las víctimas fueron identificadas como Gerardo González, Narcisa Isves y su Adrián González Isves

La Policía continua con las investigaciones para identificar a los responsables

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