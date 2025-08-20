Tres detenidos por el crimen del Presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas

Un grupo de policías participó en los operativos para capturar a los sospechosos del crimen a Édgar Aguayo

La Fiscalía de Esmeraldas informó, este miércoles 20 de agosto del 2025, la detención de tres presuntos responsables del asesinato de Édgar Aguayo Molina, empresario y presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas.

Él fue víctima de un ataque armado, la mañana de este lunes 18 de agosto del 2025. El hecho violento ocurrió al interior de una de las farmacias de su propiedad, en el centro de la ciudad.

"Fiscalía ordenó la práctica de diligencias sobre la base de las cuales se resolverá la situación jurídica de los sospechosos", indicó el Ministerio Público, a través de sus redes sociales.

La Policía confirmó que para localizar a los responsables del crimen se ejecutaron allanamientos en tres zonas de Esmeraldas. En esas intervenciones se aprehendió a las tres personas, que presuntamente son integrantes de 'Los Tiguerones'.

Los tres sospechosos tienen entre 20 y 36 años de edad. Y dos de ellos tienen antecedentes penales por tráfico de drogas y por tenencia o porte ilegal de armas.

Según la Policía Nacional, las unidades especializadas “siguen investigando para recabar toda la información y detener a todos los responsables de este crimen”

Entre las evidencias se encontraron prendas de vestir que fueron usadas por los sospechosos el día del crimen, se recuperó una motocicleta y se decomisaron tres celulares y droga.