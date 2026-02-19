Conmoción en Guayaquil por masacre en un parque fuera de una escuela de niños

Un grupo de personas fue atacado por hombres armados en un parque fuera de una unidad educativa.

Una nueva masacre se registró en Guayaquil la noche del miércoles 18 de febrero de 2026. Hay conmoción entre los moradores del norte de la ciudad por el ataque armado registrado en un parque, en los exteriores de una escuela de niños.

Poco antes de media noche un grupo de hombres armados atacó a media docena de personas que se se encontraban en el parque de Las Orquídeas.

Con más de 50 disparos los atacantes acabaron con la vida de cuatro personas, mientras que otras dos resultaron heridas y fueron trasladadas a una casa de salud.

Los cuerpos quedaron de las víctimas quedaron tendidos entre los juegos infantiles y la pared de colores de una unidad educativa.

Al sitio llegaron uniformados de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para acordonar la escena. Los cuerpos fueron levantados por unidades de Medicina Legal y trasladados a la morgue para los trámites respectivos.

Mientras tanto, se iniciaron las investigaciones del caso para dar con los responsables del hecho ocurrido mientras Guayaquil permanece bajo estado de excepción.

El Puerto Principal además es la ciudad más violenta del país, que cerró 2025 con más de 2 322 asesinatos.