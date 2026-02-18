Guayaquil amanece con tormenta eléctrica tras feriado de Carnaval; calles inundadas

Guayaquil amaneció este miércoles 18 de febrero de 2026 con una intensa lluvia y tormenta eléctrica que se extiende desde la noche del martes.

Las lluvias además se han extendido a Durán, Milagro, Samborondón y Naranjal. En el Puerto Principal las precipitaciones llegaron acompañadas de rayos y truenos.

Según la empresa Segura EP, "la ciudad está experimentando una fuerte lluvia y tormenta eléctrica por más de 6 horas" y la pleamar es la más alta del año, superando los cinco metros.

Además, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal se mantiene activo y habilitó la línea 181 para reportes de novedades por las lluvias.

Las vías inundadas son: