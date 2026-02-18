Guayaquil amanece con tormenta eléctrica tras feriado de Carnaval; calles inundadas
Las lluvias comenzaron en Guayaquil la noche del martes y para la mañana de este miércoles se inició una tormenta eléctrica.
Fuertes lluvias y tormenta eléctrica dejan calles inundadas en Guayaquil.
18 feb 2026 - 08:08
Guayaquil amaneció este miércoles 18 de febrero de 2026 con una intensa lluvia y tormenta eléctrica que se extiende desde la noche del martes.
Las lluvias además se han extendido a Durán, Milagro, Samborondón y Naranjal. En el Puerto Principal las precipitaciones llegaron acompañadas de rayos y truenos.
Según la empresa Segura EP, "la ciudad está experimentando una fuerte lluvia y tormenta eléctrica por más de 6 horas" y la pleamar es la más alta del año, superando los cinco metros.
Además, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal se mantiene activo y habilitó la línea 181 para reportes de novedades por las lluvias.
Las vías inundadas son:
- Sauces, 6 Calle Gabriel Roldós Garcés
- Sauces, 6 Av. Antonio Parra
- Sauces, 5 Av. Parra Velasco
- Av. 25 de Julio
- Av. 25 de Julio y Juan Péndola
- Huancavilca y la 22
- Av. 25 de Julio y 1er. Callejón
- Gómez Rendón y Antonio Flores Jijón
- Cooperativa Unión de Bananeros
- Guasmo, Av. Domingo Comín y Monseñor Daniel Comboni
- Av. Quito y San Martín
