Teleamazonas
En directo
Ecuador

Guayaquil amanece con tormenta eléctrica tras feriado de Carnaval; calles inundadas

Las lluvias comenzaron en Guayaquil la noche del martes y para la mañana de este miércoles se inició una tormenta eléctrica.

Fuertes lluvias y tormenta eléctrica dejan calles inundadas en Guayaquil.

Segura EP

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

18 feb 2026 - 08:08

Guayaquil amaneció este miércoles 18 de febrero de 2026 con una intensa lluvia y tormenta eléctrica que se extiende desde la noche del martes. 

Las lluvias además se han extendido a Durán, Milagro, Samborondón y Naranjal. En el Puerto Principal las precipitaciones llegaron acompañadas de rayos y truenos.

Según la empresa Segura EP, "la ciudad está experimentando una fuerte lluvia y tormenta eléctrica por más de 6 horas" y la pleamar es la más alta del año, superando los cinco metros.

Además, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal se mantiene activo y habilitó la línea 181 para reportes de novedades por las lluvias.

Las vías inundadas son:

  • Sauces, 6 Calle Gabriel Roldós Garcés 
  • Sauces, 6 Av. Antonio Parra 
  • Sauces, 5 Av. Parra Velasco 
  • Av. 25 de Julio 
  • Av. 25 de Julio y Juan Péndola 
  • Huancavilca y la 22 
  • Av. 25 de Julio y 1er. Callejón 
  • Gómez Rendón y Antonio Flores Jijón 
  • Cooperativa Unión de Bananeros 
  • Guasmo, Av. Domingo Comín y Monseñor Daniel Comboni 
  • Av. Quito y San Martín  

