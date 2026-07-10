Policía decomisa cocaína oculta en equipajes de mano en el aeropuerto de Quito

La Policía Nacional interceptó a dos viajeros que pretendían salir desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito con un cargamento de clorhidrato de cocaína camuflado en sus pertenencias personales.

Las dos personas pretendían salir desde el aeropuerto de Quito con clorhidrato de cocaína oculta dentro de dispositivos electrónicos y valorado en USD 100 800.

El olfato canino frustró el viaje

El cargamento se detectó con la ayuda de canes especializados que olfatearon el equipaje de mano y dieron la alerta de presencia de drogas en su interior.

Los dispositivos electrónicos fueron encontrados en medio de prendas de vestir, cuando las autoridades revisaron las maletas.

🚨 LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO NO SE DETIENE 🚨



Incautamos en el aeropuerto de #DMQ equipajes de mano contaminados con clorhidrato de cocaína con destino a República Dominicana.



Valor Ecuador: $7.644

Valor destino: $100.800#ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/IrVUO9xkCu — Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) July 10, 2026

Al retirar las tapas de los dispositivos se encontraron pequeñas envolturas con una sustancia que tras las pruebas dio positivo para clorhidrato de cocaína.

La sustancia tenía como destino República Dominicana y la droga está valorada en más de USD 100 000 dólares en el mercado internacional.

Otro decomiso con destino a Europa

La víspera la Policía del Distrito Zona 9, había ejecutado operativos antidrogas en Quito que permitieron interceptar 297 gramos de cocaína ocultos en un sobre con destino a España.

La droga equivale a 2 970 dosis, y está valorada en el mercado nacional en USD 676 y en el mercado europeo en USD 13 885.