Policía indaga casos de víctimas decapitadas en El Oro; hay seis casos en los últimos siete días

El último caso ocurrió el miércoles 11 de febrero del 2026. La cabeza de un hombre fue hallada en Huaquillas, en la intersección de las calles 19 de Octubre y Tungurahua, tras una alerta al ECU 911. La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) investigan el violento hecho.

Las primeras indagaciones de las autoridades tienen pistas y una de ellas es que la cabeza corresponde al hijo de un exalcalde de ese cantón, cuyo cuerpo decapitado fue hallado días antes en otra zona del cantón de El Oro.

Un día antes, el martes 10 de febrero, también dos cabezas humanas fueron halladas en la parroquia Puerto Bolívar de Machala, junto a una cancha deportiva, dentro de un saco de yute con manchas de sangre. Las víctimas eran un hombre y una mujer, que según residentes no vivían en la zona.

Según las investigaciones, estas decapitaciones estarían vinculadas a disputas entre bandas criminales, especialmente las que operan en zonas fronterizas y en El Oro, como parte del crimen organizado que también se ha observado en hallazgos similares en semanas anteriores.

En varios casos recientes, restos humanos han aparecido en carreteras, terrenos y zonas rurales, y en algunos se han levantado panfletos con mensajes intimidantes asociados a grupos delictivos, lo que complica aún más las líneas de investigación.

La violencia en la provincia se ha vuelto especialmente extrema en las últimas semanas, con múltiples hallazgos de restos humanos y muertes violentas que superan las cifras de años anteriores, pese a la presencia de estados de excepción y operativos policiales en la zona.