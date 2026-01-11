Un múltiple crimen conmocionó a Manabí; restos humanos fueron hallados en una playa

La Policía abrió una investigación por un crimen múltiple que se perpetró en Manabí, este domingo 11 de enero de 2026.

Un hecho violencia conmocionó la mañana de este domingo 11 de enero al cantón Puerto López, en la provincia de Manabí. En ese zona se perpetró una masacre.

En una playa de ese cantón fueron halladas cinco cabezas humanas. La alerta fue recibida a través del sistema de emergencia ECU 911.

Tras el reporte, el jefe del Distrito Jipijapa–Puerto López se trasladó al sitio junto a personal especializado de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

Los agentes realizaron el levantamiento de los restos y la recolección de indicios para el inicio de las investigaciones.

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal de turno, mientras unidades tácticas, de investigación e Inteligencia fueron desplegadas en distintos puntos de Manabí para obtener información que permita esclarecer las causas y responsabilidades detrás de este crimen múltiple.

Además, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que pueda resultar clave en la investigación de esta masacre. Las personas pueden comunicarse al 131 o al 1800 DELITO, bajo reserva y confidencialidad.