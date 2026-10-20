Ana Paula Larrea, la ecuatoriana que ayudará a preparar una misión lunar en Suiza

Ana Paula Larrea, tras participar en una misión en la estación Lunares.

De niña soñaba con viajar al espacio. Hoy, a sus 22 años, la ecuatoriana Ana Paula Larrea está cada vez más cerca de la industria aeroespacial. Después de participar en septiembre del 2026 en una misión que recreó las condiciones de vida de los astronautas, en octubre fue seleccionada para ayudar a preparar una nueva expedición lunar simulada en Suiza.

La joven, que cursa el último año de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Varsovia, en Polonia, se incorporará al equipo de Asclepios VII, una misión internacional prevista para 2027.

Su nuevo cargo será Systems Engineering Officer (oficial de ingeniería de sistemas), una función que implica coordinar la integración de los componentes tecnológicos necesarios para desarrollar la simulación.

De vivir como astronauta a preparar una misión lunar

Antes de este nuevo desafío, Larrea participó en una misión de la estación de investigación LUNARES, en Polonia, desarrollada en septiembre de 2026.

Durante la experiencia, la ecuatoriana formó parte de una tripulación internacional que enfrentó condiciones de aislamiento, rutinas controladas, experimentos científicos y simulacros de emergencia.

En una entrevista con Teleamazonas, realizada antes de ingresar a la estación, explicó que había sido seleccionada como oficial de comunicación e ingeniera de misión, pese a que aún es estudiante.

Entre sus responsabilidades estaban la supervisión de los sistemas del hábitat, el control de recursos como agua y alimentos, y la comunicación con los integrantes de la tripulación durante las caminatas lunares simuladas.

Ana Larrea fuera de la estación Lunares tras participar en una misión que simuló la vida en el espacio. IG. Ana Larrea.

Tras completar la misión, Ana Paula compartió en LinkedIn que la experiencia le permitió aprender procedimientos de emergencia, adaptarse a una rutina completamente diferente y participar en experimentos relacionados con la vida fuera de la Tierra.

¿Qué hará en la nueva misión?

Su siguiente proyecto se desarrollará en Suiza. Asclepios VII simulará una expedición al polo sur lunar en Sasso San Gottardo, una antigua fortaleza militar ubicada en los Alpes suizos.

Durante aproximadamente un año, Ana Paula participará en la preparación técnica de la misión, con responsabilidades relacionadas con la integración del hábitat, las comunicaciones, los experimentos científicos y los protocolos de seguridad.

El proyecto surgió en 2019 como una iniciativa estudiantil vinculada a la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) y cuenta con la mentoría de Claude Nicollier, exastronauta de la Agencia Espacial Europea.

La organización prevé realizar su séptima misión durante el verano europeo de 2027.

De Ecuador a Polonia para estudiar Ingeniería Aeroespacial

El camino de Ana Paula comenzó mucho antes de su primera misión. En la entrevista con Teleamazonas recordó que su abuelo despertó su interés por la ingeniería al enseñarle a reparar aparatos y vehículos.

Años después, un libro que recibió de su tía, con fotografías de astronautas, la llevó a imaginar una vida fuera de la Tierra.

Al terminar el colegio, ingresó a la carrera de Mecatrónica en Ecuador. Sin embargo, después de dos años decidió cambiar de rumbo porque quería especializarse en el sector espacial.

“Yo siempre supe que me gustaba el espacio, siempre. Pero en Ecuador no existe la carrera de ingeniería aeroespacial”, relató.

En 2023 viajó a Polonia, donde dedicó un año a estudiar inglés hasta alcanzar el nivel necesario para ingresar a la Universidad Politécnica de Varsovia.

Sus conocimientos previos de robótica también fueron determinantes durante el proceso de selección para LUNARES, que incluyó entrevistas y evaluaciones técnicas.

Su sueño es convertirse en astronauta

Aunque ya ha participado en una simulación espacial y ahora colaborará en la preparación de otra, Ana Paula tiene una meta pendiente: viajar realmente al espacio.

“Yo quiero en un futuro llegar a ser astronauta, poder vivir una experiencia afuera de la Tierra”, contó a Teleamazonas.

Su formación se concentra en sistemas de propulsión, una especialidad que abarca tecnologías utilizadas para impulsar cohetes y controlar vehículos espaciales.

La joven también espera que más mujeres ecuatorianas encuentren oportunidades en las carreras científicas y tecnológicas.

Durante la entrevista expresó su deseo de que Ecuador amplíe su oferta académica en ingeniería aeroespacial, para que las nuevas generaciones puedan acceder a esta formación sin necesidad de salir del país.