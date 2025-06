CNT advierte estafas por mensajes de ofertas laborales en canales no autorizados

"CNT no está ofreciendo oportunidades laborales a través de canales no institucionales". Con este mensaje la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) advirtió a la ciudadanía que no están enviando ofertas laborales y evite ser víctima de estafa.

La empresa pública indicó que los procesos de contratación que llevan a delante se publican por medio del enlace web: https://empleo.cnt.gob.ec y se difunden vía redes sociales oficiales de la institución.

Ante el aumento de delitos cibernéticos y estafas a través de enlaces falsos y que son usados por delincuentes para robar información sensible de la ciudadanía, la CNT hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta la las comunicaciones oficiales.

Exhorta a no confiar en publicaciones falsas, que utilizan, sin autorización, el nombre y logotipo de la CNT para promover ofertas de empleo no verificadas.

¿Cómo operan los ciberdelincuentes?

Las estafas más comunes en redes sociales y mensajes falsos en Ecuador, son elaborados por delincuentes que buscan afectar a quien comparte sus datos a través de links falsos. La principal forma de operar son:

Perfiles falsos: Estafadores crean perfiles falsos para robar datos personales.

Ofertas de trabajo falsas: Prometen empleos atractivos con sueldos altos y poco trabajo, pero solicitan datos personales o pagos por adelantado.

Concursos engañosos: Ofrecen premios atractivos a cambio de información personal. Estafas de inversión: Prometen oportunidades de inversión lucrativas que en realidad son esquemas piramidales.

Vishing y Smishing: Utilizan llamadas falsas o mensajes de texto (smishing) para obtener información personal o financiera.

Falsos correos electrónicos: Se hacen pasar por instituciones legítimas (CNT, SRI, ANT, Correos del Ecuador) para robar información.

Tips para protegerse