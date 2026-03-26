Dos trabajadores fallecidos por derrumbe en obra de alcantarillado en Tulcán

Un derrumbe este jueves 26 de marzo del 2026 cobró la vida de dos trabajadores durante trabajos de alcantarillado en Tulcán.

El hecho ocurrió mientras los obreros realizaban excavaciones para el cambio de tuberías en las avenidas San Francisco y Argentina.

Según testigos de forma repentina se registró un colapso de tierra que sepultó dentro de la zanja en la que trabajaban a dos obreros.

Una tercera persona logró sobrevir al colapso y fue hospitalizada de inmediato. Los dos fallecidos son oriundos de Salcedo, provincia de Cotopaxi.

Pronunciamiento de la Alcaldía

La Alcaldía de Tulcán emitió un comunicado donde tilda al hecho de un lamentable accidente laboral que se registró durante la ejecución del Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado y Asfaltado – Fase 1 en esta ciudad.

El alcalde de Tulcán, Andrés Ruano, expresó su solidaridad a los familiares y recordó que la responsabilidad del cumplimiento de las medidas de seguridad y salud ocupacional recae directamente en el contratista, Consorcio ARTER.