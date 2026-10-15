Feria virtual de empleo en Ecuador ofrece más de 5 700 vacantes; ¿cómo postular?

Los interesados podrán acceder a la feria virtual de empleo durante una semana de forma gratuita.

Más de 5 700 vacantes laborales estarán disponibles durante la Expo Multitrabajos Online 2026, una feria virtual de empleo que se desarrollará desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de octubre.

El evento reunirá a más de 100 empresas nacionales y multinacionales que buscan contratar personal para diferentes áreas profesionales, técnicas y administrativas.

Las ofertas estarán disponibles a través de la plataforma Multitrabajos.com, donde los interesados podrán registrar su hoja de vida y aplicar a los puestos disponibles durante los siete días de la feria.

¿Qué empresas ofrecerán empleo en Ecuador?

Entre las compañías que participarán en la feria laboral se encuentran instituciones financieras, industrias, cadenas comerciales y empresas de servicios.

Algunas de las empresas anunciadas son:

Bancos: Banco Pichincha, Banco Guayaquil y Banco Internacional.

Banco Pichincha, Banco Guayaquil y Banco Internacional. Comercio y servicios: Corporación El Rosado, La Ganga, Grupo Marathon, Multicines, Tipti y Colineal.

Corporación El Rosado, La Ganga, Grupo Marathon, Multicines, Tipti y Colineal. Industria y alimentos: Pronaca, Cervecería Nacional, Ecuaquímica, Jabonería Wilson y Fadesa.

Pronaca, Cervecería Nacional, Ecuaquímica, Jabonería Wilson y Fadesa. Salud y otros sectores: Saludsa, Solca Guayaquil, Cresa, QSI, Gestiona y Grupo Centric.

Las vacantes estarán dirigidas a perfiles de distintas especialidades, con oportunidades en tecnología de la información (IT), administración, áreas comerciales y ventas.

Según los organizadores, estas dos últimas áreas concentrarán una parte importante de la búsqueda de personal.

¿Cómo postular a las 5 700 vacantes de la feria de empleo?

Al ser una feria virtual de empleo, el proceso se realizará totalmente en línea y los interesados pueden postular a cualquier hora del día.

Los interesados deberán seguir estos pasos:

Ingresar a www.multitrabajos.com/feria.

Crear una cuenta o iniciar sesión si ya tienen un perfil registrado.

Subir su hoja de vida actualizada en la plataforma.

Revisar las ofertas de trabajo disponibles y seleccionar las que se ajusten a su experiencia y formación.

Enviar su postulación a las empresas de su interés.

La plataforma cuenta con una herramienta de inteligencia artificial denominada Jobi, que permite procesar la información del currículum y facilitar la creación o actualización del perfil laboral.

Una vez recibidas las postulaciones, los departamentos de Recursos Humanos de las empresas participantes evaluarán los perfiles. Los candidatos que cumplan con los requisitos podrán ser contactados para continuar con las siguientes etapas del proceso de selección.

¿Hasta cuándo se puede aplicar a las ofertas de empleo?

La feria estará habilitada durante siete días, desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de octubre de 2026.

Durante ese período, las personas podrán consultar las vacantes y enviar sus postulaciones desde cualquier ciudad de Ecuador.

De acuerdo con los datos de Multitrabajos, la edición anterior de la feria en Ecuador registró más de 370 000 postulantes y alrededor de 1,7 millones de postulaciones.

Estas cifras corresponden a solicitudes de empleo y no necesariamente a contrataciones efectivas.