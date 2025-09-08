IESS acogió pedido de eutanasia de Renato Ortuño, sobreviviente de un intento de sicariato

Renato Ortuño, víctima de un atentado en junio de 2023, cuenta su historia.por lo ocurrido.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó a Carlos Renato Ortuño, de 38 años, que su solicitud de eutanasia fue acogida favorablemente. La respuesta al pedido del abogado quiteño se conoció este lunes 8 de septiembre del 2025.

Ortuño fue víctima de un intento de sicariato en las inmediaciones del Edificio de la Bolsa de Valores de Quito, en junio del 2023. Como consecuencia del atentado quedó con un 98% de discapacidad y solicitó la aplicación de la eutanasia.

Ortuño, quien padece una condición de cuadriplejía, sufre porque su estado le genera fuertes dolores que son constantes y se suman a otras enfermedades que se derivan de estar postrado todos los días. Durante dos años ha viajado a Colombia, México y España. Y ha gastado miles de dólares.

Su historia trascendió y él decidió solicitar la eutanasia el pasado 4 de julio de 2025. Pidió tener una muerte digna y este lunes se confirmó la aprobación de su pedido.

En Ecuador la eutanasia fue despenalizada el 7 de febrero de 2024, tras una histórica sentencia de la Corte Constitucional. Hasta la fecha solo una persona ha logrado recibir la eutanasia en territorio ecuatoriano.

Entre el 14 de agosto y el 2 de septiembre de 2025 hubo tres reuniones del Comité Interdisciplinario para resolver la Aplicación de la Eutanasia Activa Voluntaria y Avoluntaria del IESS para analizar el caso de Ortuño.