Médicos de hospitales del IESS esperan por sus contratos de trabajo en una crisis de salud

Médicos del Hospital Carlos Andrade Marín son parte de los que se terminan el contrato este 14 de agosto del 2025.

Los médicos familiares que trabajan en 42 hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) están en incertidumbre. Los contratos de trabajo de 83 galenos finalizan este jueves 14 de agosto del 2025 y aún no saben si les renovarán o no para su continuidad.

Tampoco el IESS se ha pronunciado sobre qué pasará con los médicos de los hospitales de la red que están en 16 provincias. Según el reporte del gremio médico, los 83 doctroes ganaron hace seis años una beca del IESS para acceder a su especialización, que duró tres.

Una de las condiciones que entonces impuso el IESS fue que, tras terminar los estudios, los profesionales debían trabajar en sus hospitales por el triple del tiempo que duran los estudios.

En total, son 44 médicos de 17 hospitales de segundo y tercer nivel, y 39 de 25 de primer nivel de la red de Hospitales del IESS. "Uno de los objetivos que siempre han tenido las autoridades de salud ha sido mejorar la atención en los hospitales de primer nivel, pero si no hay médicos es imposible alcanzarlo", insiste un médico que habló para PRIMICIAS.

Los médicos esperan que en la fiscalización anunciada por la Asamblea Nacional a los hospitales del país se pueda tratar el tema y se revisen los contratos. Suprimir esos contratos afectaría a más de 40 000 citas médicas que ya están agendadas por el IESS para los próximos meses.