Sismo en Ecuador: Instituto Geofísico reporta temblor en Manabí este lunes 4 de mayo

Un temblor sacudió Manabí la madrugada de este lunes 4 de mayo.

Un temblor sacudió la provincia de Manabí la madrugada de este lunes 4 de mayo de 2026, según reportó el Instituto Geofísico a través de sus redes sociales.

El sismo tuvo una magnitud de 3.9 grados en la escala de Richter y se registró a las 03:26.

El epicentro del temblor se registró a 25,27 kilómetros del cantón San Vicente, en la provincia de Manabí.

El temblor se produjo a 31 kilómetros de profundidad y no se registraron daños materiales ni personas afectadas.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, entre otros.