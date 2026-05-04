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Ecuador

Sismo en Ecuador: Instituto Geofísico reporta temblor en Manabí este lunes 4 de mayo

El Instituto Geofísico reportó un sismo en horas de la madrugada de este lunes, precisamente durante el toque de queda.

Un temblor sacudió Manabí la madrugada de este lunes 4 de mayo.

Instituto Geofísico

Autor

Patricia Armijo

Fecha de publicación

04 may 2026 - 06:57

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Un temblor sacudió la provincia de Manabí la madrugada de este lunes 4 de mayo de 2026, según reportó el Instituto Geofísico a través de sus redes sociales.

El sismo tuvo una magnitud de 3.9 grados en la escala de Richter y se registró a las 03:26.

El epicentro del temblor se registró a 25,27 kilómetros del cantón San Vicente, en la provincia de Manabí.

El temblor se produjo a 31 kilómetros de profundidad y no se registraron daños materiales ni personas afectadas.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, entre otros.

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