Sismo en Ecuador: Instituto Geofísico reporta temblor en Manabí este lunes 4 de mayo
El Instituto Geofísico reportó un sismo en horas de la madrugada de este lunes, precisamente durante el toque de queda.
Un temblor sacudió Manabí la madrugada de este lunes 4 de mayo.
Instituto Geofísico
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Fecha de publicación
04 may 2026 - 06:57
Un temblor sacudió la provincia de Manabí la madrugada de este lunes 4 de mayo de 2026, según reportó el Instituto Geofísico a través de sus redes sociales.
El sismo tuvo una magnitud de 3.9 grados en la escala de Richter y se registró a las 03:26.
El epicentro del temblor se registró a 25,27 kilómetros del cantón San Vicente, en la provincia de Manabí.
El temblor se produjo a 31 kilómetros de profundidad y no se registraron daños materiales ni personas afectadas.
Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.
Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, entre otros.
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