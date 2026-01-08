La memoria de los hermanos Restrepo sigue latente en Ecuador después de 38 años

Los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi tenían 14 y 17 años de edad cuando desaparecieron

Este 8 de enero de 2026 se cumplen 38 años de la tortura, desaparición y muerte de los hermanos Restrepo Arismendi, de 14 y 17 años. Un caso que dejó una huella en la historia de los derechos humanos en Ecuador.

Ellos desaparecieron tras ser detenidos por agentes del Servicio de Investigación Criminal (SIC) de la Policía Nacional. Inialmente se sospechó que los cuerpos de los jóvenes fueron arrojados a la laguna del Yambo.

Otras versiones señalaron que los cadáveres podrían haber sido enterrados en una fosa común de un cementerio de Quito. Pero, los cuerpos de los jóvenes nunca fueron encontrados.

La familia Restrepo emprendió una búsqueda incansable por más de tres décadas. Su lucha se convirtió en un símbolo de resistencia y memoria.

Por ejemplo, durante más de 19 años, la familia Restrepo realizó cada miércoles plantones frente al palacio de Carondelet, para exigir verdad y justicia a los distintos gobiernos por la desaparición de Santiago y Andrés.

Durante más de tres décadas la familia de los hermanos Restrepo exigieron justicia y respuestas Fotos: Internet y redes sociales Durante más de tres décadas la familia de los hermanos Restrepo exigieron justicia y respuestas Internte y redes sociales Durante más de tres décadas la familia de los hermanos Restrepo exigieron justicia y respuestas Internte y redes sociales Durante más de tres décadas la familia de los hermanos Restrepo exigieron justicia y respuestas Internte y redes sociales Durante más de tres décadas la familia de los hermanos Restrepo exigieron justicia y respuestas Internte y redes sociales Durante más de tres décadas la familia de los hermanos Restrepo exigieron justicia y respuestas Internte y redes sociales Durante más de tres décadas la familia de los hermanos Restrepo exigieron justicia y respuestas Internte y redes sociales Durante más de tres décadas la familia de los hermanos Restrepo exigieron justicia y respuestas Internte y redes sociales

Cronología del caso de los hermanos Restrepo

La desaparición Los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, de 14 y 17 años, desaparecieron durante el gobierno de León Febres Cordero.

Los hermanos Restrepo salieron de su casa, a bordo de un trooper, y no se volvió a saber de ellos. Imágenes tomadas del documental 'Con mi corazón en Yambo' Los hermanos Restrepo salieron de su casa, a bordo de un trooper, y no se volvió a saber de ellos. Imágenes tomadas del documental 'Con mi corazón en Yambo' Los hermanos Restrepo salieron de su casa, a bordo de un trooper, y no se volvió a saber de ellos. Imágenes tomadas del documental 'Con mi corazón en Yambo' Los hermanos Restrepo salieron de su casa, a bordo de un trooper, y no se volvió a saber de ellos. Imágenes tomadas del documental 'Con mi corazón en Yambo' Los hermanos Restrepo salieron de su casa, a bordo de un trooper, y no se volvió a saber de ellos. Imágenes del documental 'Con mi corazón en Yambo'

La detención Los dos salieron de su casa en un vehículo y en el camino fueron detenidos por miembros del Servicio de Investigación Criminal (SIC) de la Policía.

Los hermanos Restrepo desaparecieron mientras estaban en custodia de la Policía Nacional Imágenes del documental 'Con mi corazón en Yambo' Los hermanos Restrepo desaparecieron mientras estaban en custodia de la Policía Nacional Imágenes del documental 'Con mi corazón en Yambo' Los hermanos Restrepo desaparecieron mientras estaban en custodia de la Policía Nacional Imágenes del documental 'Con mi corazón en Yambo' Los hermanos Restrepo desaparecieron mientras estaban en custodia de la Policía Nacional Imágenes del documental 'Con mi corazón en Yambo'

Búsqueda en el CDP Los padres de los Restrepo fueron al Centro de Detención Provisional de Quito (CDP), donde les aseguraron que los jóvenes no estaban ahí. También les buscaron en hospitales y cárceles sin éxito.

Llamadas anónimas advirtieron que los jóvenes estaban en el Centro de Detención Provisional. Imágenes del documental 'Con mi corazón en Yambo' Llamadas anónimas advirtieron que los jóvenes estaban en el Centro de Detención Provisional. Imágenes del documental 'Con mi corazón en Yambo' Llamadas anónimas advirtieron que los jóvenes estaban en el Centro de Detención Provisional. Imágenes del documental 'Con mi corazón en Yambo' Llamadas anónimas advirtieron que los jóvenes estaban en el Centro de Detención Provisional. Imágenes del documental 'Con mi corazón en Yambo'

Versión del exagente Hugo España En 1996, Hugo España declaró que agentes arrojaron tres bolsas plásticas con restos humanos en la laguna de Yambo.

Según investigaciones, los cuerpos de los hermanos Restrepo fueron arrojados a la laguna de Yambo Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo' Según investigaciones, los cuerpos de los hermanos Restrepo fueron arrojados a la laguna de Yambo Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo' Según investigaciones, los cuerpos de los hermanos Restrepo fueron arrojados a la laguna de Yambo Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo'

Vehículo hallado El vehículo en el que se movilizaban los hermanos fue encontrado en una quebrada que desemboca al río Machángara.

Equipos especializados descendieron a la quebrada donde se halló el vehículo. Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo' Equipos especializados descendieron a la quebrada donde se halló el vehículo. Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo'

Versión oficial de la Policía La Policía Nacional emitió un informe en el que aseguraba que los jóvenes habrían muerto en un accidente de tránsito, en una quebrada.

Inicialmente, la Policía Nacional señaló que no tuvo responsabilidad en el caso Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo' Inicialmente, la Policía Nacional señaló que no tuvo responsabilidad en el caso Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo'

Comisión de investigación El entonces presidente Rodrigo Borja decretó la formación de una comisión internacional para investigar la desaparición.

La Comisión determinó que ambos fueron torturados, asesinados y desaparecidos por la Policía. Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo' La Comisión determinó que ambos fueron torturados, asesinados y desaparecidos por la Policía. Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo' La Comisión determinó que ambos fueron torturados, asesinados y desaparecidos por la Policía. Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo'

Muerte de Luz Helena Arismendi Luz Helena Arismendi, madre de Carlos y Andrés Restrepo, murió en un siniestro vial en Colombia antes de que se haga justicia por sus hijos.

Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendi eran de Colombia y se radicaron en Ecuador. Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo' Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendi eran de Colombia y se radicaron en Ecuador. Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo' Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendi eran de Colombia y se radicaron en Ecuador. Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo'

Sentencias judiciales Un general y un exagente fueron condenados a dos años de prisión. Un sargento y otro agente recibieron 16 años de prisión. Mientras que un coronel y dos tenientes fueron sentenciados a 8 años de cárcel.

Las sentencias en el caso Restrepo llegaron seis años después de la desaparición Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo' Las sentencias en el caso Restrepo llegaron seis años después de la desaparición Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo'

Respondabilidad estatal En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ecuatoriano aceptó su responsabilidad y se comprometió a buscar los cuerpos de los menores.

En 2011, Fiscalía exhumó un cuerpo del cementerio de El Batán, pero el ADN no correspondió. Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo' En 2011, Fiscalía exhumó un cuerpo del cementerio de El Batán, pero el ADN no correspondió. Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo' En 2011, Fiscalía exhumó un cuerpo del cementerio de El Batán, pero el ADN no correspondió. Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo' En 2011, la Fiscalía exhumó un cuerpo del cementerio de El Batán, pero el ADN no era de los jóvenes. Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo'

Muerte del padre de los hermanos Restrepo Pedro Restrepo falleció por problemas de salud, sin haber encontrado a sus hijos. Luchó por más de 30 años para encontrar a sus hijos y hacer justicia.