La memoria de los hermanos Restrepo sigue latente en Ecuador después de 38 años

Este 8 de enero de 2026 se cumplen 38 años de la tortura,
desaparición y muerte de los hermanos Restrepo Arismendi, de 14 y 17 años. Un caso que dejó una
huella en la historia de los derechos humanos en Ecuador.
Ellos desaparecieron tras ser detenidos por agentes del Servicio de
Investigación Criminal (SIC) de la Policía Nacional. Inialmente se sospechó que los cuerpos de los jóvenes fueron arrojados a la laguna del Yambo.
Otras versiones señalaron que los
cadáveres podrían haber sido enterrados en una fosa común de un cementerio de
Quito. Pero, los cuerpos de los jóvenes nunca fueron encontrados.
La familia Restrepo emprendió una búsqueda incansable por más
de tres décadas. Su lucha se convirtió en un símbolo de resistencia y memoria.
Por ejemplo, durante más de 19
años, la familia Restrepo realizó cada miércoles plantones frente al palacio de
Carondelet, para exigir verdad y justicia a los distintos
gobiernos por la desaparición de Santiago y Andrés.
Cronología del caso de los hermanos Restrepo
08/01/1988
La desaparición
Los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, de 14 y
17 años, desaparecieron durante el gobierno de León Febres Cordero.
08/01/1988
La detención
Los dos salieron de su casa en un vehículo y en el camino
fueron detenidos por miembros del Servicio de Investigación Criminal (SIC) de
la Policía.
11/01/1988
Búsqueda en el CDP
Los padres de los Restrepo fueron al Centro de Detención
Provisional de Quito (CDP), donde les aseguraron que los jóvenes no estaban
ahí. También les buscaron en hospitales y cárceles sin éxito.
12/01/1988
Versión del exagente Hugo España
En 1996, Hugo España declaró que agentes arrojaron tres
bolsas plásticas con restos humanos en la laguna de Yambo.
02/1988
Vehículo hallado
El vehículo en el que se movilizaban los hermanos fue
encontrado en una quebrada que desemboca al río Machángara.
28/06/1990
Versión oficial de la Policía
La Policía Nacional emitió un informe en el que aseguraba que
los jóvenes habrían muerto en un accidente de tránsito, en una quebrada.
13/07/1990
Comisión de investigación
El entonces presidente Rodrigo Borja decretó la formación de
una comisión internacional para investigar la desaparición.
08/01/2026
12:11
Muerte de Luz Helena Arismendi
Luz Helena Arismendi, madre de Carlos y Andrés Restrepo, murió en un siniestro vial en Colombia antes de que se haga justicia por sus hijos.
11/1994
Sentencias judiciales
Un general y un exagente fueron condenados a dos años de prisión. Un sargento y otro agente recibieron 16 años de prisión. Mientras que un coronel y dos tenientes fueron sentenciados a 8 años de cárcel.
06/08/1997
Respondabilidad estatal
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado
ecuatoriano aceptó su responsabilidad y se comprometió a buscar los cuerpos de
los menores.
24/12/2024
Muerte del padre de los hermanos Restrepo
Pedro Restrepo falleció por problemas de salud, sin haber encontrado a sus hijos.
Luchó por más de 30 años para encontrar a sus hijos y hacer justicia.