Familia atacada y perseguida por un vehículo en el sur de Quito

Una familia fue atacada y perseguida por un vehículo y personas en estado etílico.

Una familia denuncia que fue agredida y perseguida por un vehículo por varias calles en el sur de Quito, el 24 de mayo de 2026.

Todo empezó cuando un vehículo que realizaba maniobras de reversa golpeó a un motociclista que estaba detenido junto a un parque, en el sector de Aymesa.

La hermana del hombre agredido salió a ver qué ocurría y fue agredida por un grupo de personas.

El testimonio de la víctima sobre la agresión en Aymesa

"Se me vinieron encima. Un hombre me agarró, me mordió, me ahorcó, me dejó sin aire", contó la víctima al noticiero de Teleamazonas.

Su esposo salió a defenderla y ambos intentaron escapar del lugar. Pero el vehículo los persiguió por varias cuadras.

Incluso, según se observa en videos captados por cámaras de seguridad del sector, el auto blanco avanzaba con una de las puertas traseras abiertas.

Mientras la pareja corría, el vehículo intentó embestirlos y terminó chocando contra una vivienda.

"Mientras corríamos nos siguieron en el vehículo estas personas, como a querer matarnos mismo", dijo el esposo de la mujer agredida.

Familia denuncia falta de respuesta policial tras el ataque

La familia acudió a la Policía del sector en busca de ayuda, pero denuncia que nadie los socorrió y "nunca llegó ni un patrullero".

Las víctimas denunciaron en la Fiscalía el hecho como intento de asesinato e identificaron a los agresores como sus vecinos.