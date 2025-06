Un migrante que logra el permiso de trabajo en EE.UU. mejora sus ingresos en un 34%

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un impuesto a las remesas del 3,5% que es parte del proyecto de ley de recortes de gastos y alivio fiscal del presidente Donald Trump. Este anuncio legal preocupa a los migrantes porque golpeará la economía.

María Belén Albuja, abogada especializada en Derecho Migratorio, analizó el tema en el espacio de entrevistas de Teleamazonas. Sostuvo que un inmigrante que logra un permiso de trabajo mejora su poder adquisitivo en un 32% que normalmente se tiene.

"Es un proyecto de ley que esperamos que no se consolide. Desde la comunidad de inmigrantes se sostiene que ellos sí aportan con impuestos federales, con impuestos estatales y locales, pese a que muchos de ellos no reciben los servicios por el pago de dichos impuestos", manifestó Albuja.

En su opinión, el objetivo primordial de la medida es tratar de encarecer la actividad de emigrar a Estados Unidos y así desalentar a aquellos que quieren viajar. "La administración de Donald Trump, con estas medidas, busca retomar la seguridad. No creo que Estados Unidos va a lograr disminuir la población migrante", añadió.

En su análisis también dijo que no hay estadísticas que demuestren que la política aplicada por el Presidente Troump haya aumentado el número de deportaciones., Reflexionó sobre la importancia de tener información legal valida y no permitir el asesoramiento de gente que no es especialista.