Mujer queda en coma tras cirugía estética en Quito; familia exige justicia

Nataly ingresó a una clínica del norte de Quito para realizarse una cirugía estética y terminó en coma.

La familia contó a Teleamazonas que la mujer quedó en coma inducido tras el procedimiento. El 13 de mayo, Nataly ingresó a la clínica para colocarse implantes mamarios.

"Nos dijeron que ella había tenido un infarto, pero que le reanimaron muy rápido y que su recuperación iba muy bien", contó a Teleamazonas Paula Martínez, hija de la paciente.

¿Cómo se originó la complicación médica?

La hija de la paciente contó a Teleamazonas que el médico comenzó la cirugía de implantes mamarios con una incisión alrededor de las aureolas cuando su madre comenzó a despertar.

Por este motivo, a Nataly le colocaron más anestesia, lo que le ocasionó un paro cardíaco. Esta información, señala la hija de la paciente, consta dentro de la historia clínica.

Tras haber sufrifo el paro cardíaco, los familiares fueron notificados con la noticia de que la mujer de 39 años iba a ser trasladada a otro establecimiento.

La clínica a la que fue trasladada Nataly tras las complicaciones, indicó que la mujer tenía en su cuerpo anestesia raquídea y no general. Es decir que solo estaba adormecida de la cintura para abajo, lo cual no coincide con una cirugía de implantes mamarios, señala la hija de Nataly.

'La vida de mi hija no vale 4 000 dólares'

"Han querido pagarnos a nosotros 4 000 dólares de indemnización para que no pongamos la denuncia. La vida de mi hija no vale 4 000 dólares". Rolando Mosquera, padre de la paciente

La familia permanece preocupada debido a que Nataly se encuentra en coma inducido, y temen un daño cerebral. Esto, debido a que el paro cardíaco duró alrededor de 10 minutos, lo que significa que por ese tiempo, la mujer estuvo sin oxígeno en su cerebro.

La clínica estética ofreció a la familia pagar los gastos, pero Paula Martínez asegura que "nos dicen que no tienen plata, que no van a cubrir nada. Que si queremos que nos arreglemos con los abogados".