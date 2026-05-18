¿Qué es el ébola, cuáles son sus síntomas y cómo se contagia?
La OMS declaró una alerta internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo.
La OMS declaró una alerta internacional por un brote de ébola en el Congo.
Reuters
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Actualizado:
18 may 2026 - 10:57
El ébola es una enfermedad causada por un virus que afecta tanto a personas como a algunos animales.
Se caracteriza por provocar fiebre hemorrágica y complicaciones graves si no se detecta y trata a tiempo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una alerta internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo.
Desde que se detectó por primera vez en 1976 en una aldea cercana al río Ébola, en la República Democrática del Congo, los brotes de ébola se han registrado en distintas zonas de África.
¿Cómo se contagia el ébola y cuáles son sus vías de transmisión?
La OMS explica que el virus no se transmite por el aire como la gripe o el covid-19.
El contagio ocurre por contacto directo con fluidos corporales infectados, de persona a persona solo cuando una de ellas presenta síntomas.
Entre las principales formas de transmisión están:
- Contacto con sangre, saliva, sudor, vómito, orina, heces o semen de una persona infectada
- Manipulación de ropa, sábanas, agujas u objetos contaminados
- Contacto directo con cadáveres infectados durante rituales funerarios
- Contacto con animales salvajes infectados, especialmente murciélagos frugívoros y primates
- Atención médica sin equipos de protección adecuados
Síntomas del ébola: ¿Cómo identificar la enfermedad a tiempo?
Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición al virus. Los más frecuentes son:
- Fiebre alta repentina
- Dolor intenso de cabeza
- Cansancio extremo
- Dolores musculares y articulares
- Dolor de garganta
- Vómito y diarrea
- Dolor abdominal
- Erupciones en la piel
- Sangrados internos o externos en casos graves
Medidas de prevención
Las autoridades sanitarias recomiendan:
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón
- Evitar contacto con fluidos corporales de personas enfermas
- No compartir objetos personales con pacientes sospechosos
- Cocinar adecuadamente alimentos de origen animal
- Evitar manipular animales salvajes enfermos o muertos
- Usar protección especializada en hospitales y centros médicos
- Reportar inmediatamente casos sospechosos a las autoridades sanitarias
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