¿Qué es el ébola, cuáles son sus síntomas y cómo se contagia?

La OMS declaró una alerta internacional por un brote de ébola en el Congo.

El ébola es una enfermedad causada por un virus que afecta tanto a personas como a algunos animales.

Se caracteriza por provocar fiebre hemorrágica y complicaciones graves si no se detecta y trata a tiempo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una alerta internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo.

Desde que se detectó por primera vez en 1976 en una aldea cercana al río Ébola, en la República Democrática del Congo, los brotes de ébola se han registrado en distintas zonas de África.

¿Cómo se contagia el ébola y cuáles son sus vías de transmisión?

La OMS explica que el virus no se transmite por el aire como la gripe o el covid-19.

El contagio ocurre por contacto directo con fluidos corporales infectados, de persona a persona solo cuando una de ellas presenta síntomas.

Entre las principales formas de transmisión están:

Contacto con sangre, saliva, sudor, vómito, orina, heces o semen de una persona infectada

Manipulación de ropa, sábanas, agujas u objetos contaminados

Contacto directo con cadáveres infectados durante rituales funerarios

Contacto con animales salvajes infectados, especialmente murciélagos frugívoros y primates

Atención médica sin equipos de protección adecuados

Síntomas del ébola: ¿Cómo identificar la enfermedad a tiempo?

Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición al virus. Los más frecuentes son:

Fiebre alta repentina

Dolor intenso de cabeza

Cansancio extremo

Dolores musculares y articulares

Dolor de garganta

Vómito y diarrea

Dolor abdominal

Erupciones en la piel

Sangrados internos o externos en casos graves

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias recomiendan: