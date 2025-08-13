National Geographic Traveller dedica su portada a Ecuador y destaca los encantos del país

La portada de la revista anunciada por el Ministerio de Turismo este miércoles 13 de agosto.

La revista internacional National Geographic Traveller (UK) dedicó su portada a Ecuador enfocándose en sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos y a un 'espíritu aventurero'. El Ministerio de Turismo anunció a través de sus redes sociales esta promoción turística para Ecuador.

"Desde nuestras majestuosas montañas hasta nuestras islas únicas, Ecuador cautiva con su cultura, sabores, tradiciones y naturaleza. Seguimos trabajando para que cada viajero descubra la magia de nuestro destino", se destaca en uno de los mensajes.

La prestigiosa revista dedica la edición especial para resaltar la riqueza turística. Esta iniciativa, coordinada con el Ministerio de Turismo, busca promover al país como un destino de referencia en el mercado internacional.

Esta publicación es parte de una estrategia de posicionamiento global. Se destaca la diversidad gastronómica, la observación de aves y el turismo cultural, segmentos clave para atraer a visitantes europeos.

Los destinos ecuatorianos que aparecen fueron visitados por un equipo de National Geographic en varias provincias donde se realizaron sesiones fotográficas.

Fue la segunda ocasión que Ecuador aparece en esta revista especializada a nivel internacional. En 2023, National Geographic Traveller (UK) lanzó un suplemento de 52 páginas sobre Ecuador, destacando sus paisajes, cultura y gastronomía. Ahora, con esta nueva edición, se refuerza el compromiso de exhibir la riqueza natural y cultural del país en mercados claves.