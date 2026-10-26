Tormenta eléctrica deja 68 sectores inundados en Guayaquil y graves daños en Tenguel

Un intenso temporal acompañado de descargas eléctricas provocó la acumulación de agua en 68 sectores de Guayaquil durante la jornada del sábado. La parroquia Tenguel figuró entre las zonas más golpeadas, registrando calles completamente anegadas, ingreso de agua a locales comerciales y decenas de familias damnificadas debido al colapso de los sistemas de drenaje. Un reporte de Camila Guevara.