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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 01 ago 2026 - 20:40

Colisión entre taxi y furgoneta deja cuatro muertos y 12 heridos en Quinindé

El accidente ocurrió en el sector El Limón; en el vehículo menor de transporte escolar viajaban estudiantes procedentes de Quito.

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