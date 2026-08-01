Actualizado: 01 ago 2026 - 20:40
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Colisión entre taxi y furgoneta deja cuatro muertos y 12 heridos en Quinindé
El accidente ocurrió en el sector El Limón; en el vehículo menor de transporte escolar viajaban estudiantes procedentes de Quito.
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El accidente ocurrió en el sector El Limón; en el vehículo menor de transporte escolar viajaban estudiantes procedentes de Quito.