Actualizado: 27 may 2026 - 21:19
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Aduana incinera 21 toneladas de cigarrillos de contrabando
El cargamento destruido representa un valor comercial de dos millones de dólares en el mercado. Un reportaje de María Gracia Chacón
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El cargamento destruido representa un valor comercial de dos millones de dólares en el mercado. Un reportaje de María Gracia Chacón