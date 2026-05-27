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Noticias, miércoles 27 de mayo del 2026| 24 Horas | Ecuador

Aduana incinera 21 toneladas de cigarrillos de contrabando

El cargamento destruido representa un valor comercial de dos millones de dólares en el mercado. Un reportaje de María Gracia Chacón