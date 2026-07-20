Actualizado: 20 jul 2026 - 13:00
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1 500 permisos menos para comerciantes en Quito
Menos 1 500 permisos fueron entregados a los comerciantes autónomos para que ejerzan sus actividades en el espacio público. Un reportaje de Stephany Paz
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Actualizado: 20 jul 2026 - 13:00
Compartir
Menos 1 500 permisos fueron entregados a los comerciantes autónomos para que ejerzan sus actividades en el espacio público. Un reportaje de Stephany Paz