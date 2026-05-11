Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 11 may 2026 - 11:28

Agentes de tránsito son denunciados por pedir una coima a un conductor

Dos uniformados fueron señalados de pedir coimas a un conductor de transporte pesado en Quito. Un reportaje de Stephany Paz

Nuestra TV