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Agentes de tránsito son denunciados por pedir una coima a un conductor

Dos uniformados fueron señalados de pedir coimas a un conductor de transporte pesado en Quito. Un reportaje de Stephany Paz