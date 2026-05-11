Actualizado: 11 may 2026 - 11:28
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Agentes de tránsito son denunciados por pedir una coima a un conductor
Dos uniformados fueron señalados de pedir coimas a un conductor de transporte pesado en Quito. Un reportaje de Stephany Paz
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Dos uniformados fueron señalados de pedir coimas a un conductor de transporte pesado en Quito. Un reportaje de Stephany Paz