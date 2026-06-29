Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 29 jun 2026 - 21:45

Agrupación Jayac sufre accidente de tránsito en viaje a Colombia

El autobús de la banda resultó afectado, pero todos los integrantes se encuentran ilesos. El chofer habría ignorado una señal de restricción.

Nuestra TV