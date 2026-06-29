Actualizado: 29 jun 2026 - 21:45
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Agrupación Jayac sufre accidente de tránsito en viaje a Colombia
El autobús de la banda resultó afectado, pero todos los integrantes se encuentran ilesos. El chofer habría ignorado una señal de restricción.
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Actualizado: 29 jun 2026 - 21:45
Compartir
El autobús de la banda resultó afectado, pero todos los integrantes se encuentran ilesos. El chofer habría ignorado una señal de restricción.