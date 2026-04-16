Actualizada: 16 abr 2026 - 13:32
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Alerta en el sistema de salud por despido masivo de 1 200 funcionarios
La Federación Médica denuncia recortes presupuestarios que dejarían fuera a cientos de especialistas. Un reportaje de Belén Merizalde
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La Federación Médica denuncia recortes presupuestarios que dejarían fuera a cientos de especialistas. Un reportaje de Belén Merizalde