Disputa sangrienta en el sur de Guayaquil tras la muerte de ...

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Noticias, jueves 16 de abril del 2026 | 24 Horas | Quito

Noticias, jueves 16 de abril del 2026 | 24 Horas | Guayaquil

Alerta en el sistema de salud por despido masivo de 1 200 funcionarios

La Federación Médica denuncia recortes presupuestarios que dejarían fuera a cientos de especialistas. Un reportaje de Belén Merizalde