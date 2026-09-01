Actualizada: 01 sep 2026 - 12:12
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Alerta por tráfico ilegal de fauna silvestre en aeropuertos del país
Operativos de control permitieron la incautación de aletas de tiburón, iguanas marinas y pepinos de mar. Un reportaje de Ricardo Cruzatty
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Actualizada: 01 sep 2026 - 12:12
Compartir
Operativos de control permitieron la incautación de aletas de tiburón, iguanas marinas y pepinos de mar. Un reportaje de Ricardo Cruzatty